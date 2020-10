Da oggi 29 nuovi posti in terapie intensive Fvg (Di martedì 27 ottobre 2020) Da oggi sono operativi nei reparti di terapia intensiva delle strutture ospedaliere del Friuli Venezia Giulia ulteriori 29 posti letto in più. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha spiegato che si tratta della messa in atto di una manovra progressiva, definita nelle unità di crisi e che risponde all’attuale andamento della curva del contagio. Nel dettaglio, i nuovi posti sono così distribuiti: 2 all’Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, 2 nell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, 10 nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e 15 nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina Leggi su udine20 (Di martedì 27 ottobre 2020) Dasono operativi nei reparti di terapia intensiva delle strutture ospedaliere del Friuli Venezia Giulia ulteriori 29letto in più. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha spiegato che si tratta della messa in atto di una manovra progressiva, definita nelle unità di crisi e che risponde all’attuale andamento della curva del contagio. Nel dettaglio, isono così distribuiti: 2 all’Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, 2 nell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, 10 nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e 15 nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 ottobre: 17.012 nuovi casi e 141 morti - GrandeFratello : Nuovi ingressi, segreti e colpi di scena ?? #GFVIP vi aspetta oggi, in prima serata, su #Canale5! - GiovanniToti : Oggi in #Liguria abbiamo 419 nuovi casi positivi #Covid19 su 2519 positivi. - Kolored97 : COSA ABBIAMO OTTENUTO FINO AD OGGI: ALLORA MCU...CI DIAMO UNA MOSSA A FAR USCIRE NUOVI CONTENUTI SU LOKI, O DOBBIAM… - DME83002386 : RT @Adnkronos: #Covid #Veneto, oggi 1.526 nuovi casi e 12 morti -