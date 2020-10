Da Milano a Napoli | alle 18 cala la serranda di bar e ristoranti

SkyTG24 : Stretta anti-Covid, monta la rabbia: molotov a Milano, tensioni anche a Torino e a Napoli - MediasetTgcom24 : Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Sale la tensione a #Napoli, fermato un manifestante. Scontri con le forze dell'ordine a #Milano,… - infoitinterno : Milano e Napoli, osservate speciali: lockdown necessario? - infoitinterno : Coronavirus, Ricciardi chiede il lockdown per Napoli e Milano: la risposta dei due sindaci -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Napoli

Agenzia ANSA

E sulla necessità di un vero lockdown per città come Milano e Napoli - necessità ribadita, in più sedi, da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute - si è espresso anche il sindaco di ...Lockdown nelle città più colpite della pandemia, come Milano e Napoli? 'Speriamo di non doverci arrivare. Si tratta sempre di scelte difficili ...