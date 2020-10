Da Fiavet Lazio indagine su stato crisi agenzie di viaggio

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – Avviata un’conoscitiva in collaborazione con EBTL Quale e’ la reale situazione delledineldopo otto mesi di lockdown? Per scoprirlo,e EBTL stanno conducendo un’conoscitiva per definire in modo compiuto e sulla base di cifre inconfutabili, lodiin cui versano le aziende dell’incoming. L’ha un duplice obiettivo: raccogliere dati quantitativi relativamente allodiin cui vertono le aziende turistiche che operano nel settore incoming nella Regionee quello di indagare la portata delladal punto di vista del mercato ...

Agenparl : C.S. Fiavet Lazio-ebtl - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiavet Lazio

Travel Quotidiano

Quale è la reale situazione delle Agenzie di Viaggio nel Lazio dopo otto mesi di lockdown? Per scoprirlo, Fiavet Lazio e EBTL stanno conducendo un’indagine conoscitiva per definire in modo compiuto e ...Quale è la reale situazione delle agenzie di viaggio nel Lazio dopo otto mesi di lockdown? Per scoprirlo, Fiavet Lazio e Ebtl stanno conducendo un’indagine conoscitiva per definire in modo compiuto e ...