Da “angeli” a “dittatura sanitaria” | medici e infermieri ormai sono quasi dei rompicoglioni

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 ottobre 2020) L’ultimo atto del disprezzo sarà la pietra lanciata contro l’ambulanza. Ci si arriverà. A Riminiavanti, cigià arrivati: hanno distrutto una settantina di auto di. Poco fa li chiamavate eroi. Poi vi faceste prendere la mano ed eroi furono i commessi dei supermercati, i banconisti, i precettati delle portinerie, i corrieri di Amazon. In questo Paese in cui il titolo di Dottore lo distribuisce il parcheggiatore abusivo in funzione della generosità delle mance, lo specialista di pronto soccorso e il rianimatore bardato da Ghostbuster che per 20 ore veglia persone prone che respirano grazie ai tubi e basta,ora al pari del barista impossibilitato per legge a scontrinare caffè fino a tarda ora. Quando gli va bene. Per ...