"Curiamo i pazienti Covid con l'idrossiclorochina". Da Forza Italia l'interrogazione a Speranza (Di martedì 27 ottobre 2020) idrossiclorochina negli ospedali Italiani. A chiederla con un'interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza è il senatore di Forza Italia Andrea Cangini. Il parlamentare chiede al ministro "se non reputi opportuno per evitare un collasso del sistema ospedaliero e prevenire l'alto numero di decessi nelle residenze sanitarie assistenziali, in assenza di un vaccino testato, o meglio di più vaccini, per un lungo ed imprecisato periodo temporale, al quale si deve aggiungere il tempo necessario per la sua o loro somministrazione, autorizzare l'utilizzo dell'idrossiclorochina nelle dosi (...) ritenute corrette dai ricercatori europei", scrive nelle conclusioni Cangini. Il quale chiede anche di "procedere con un nuovo trial ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020)negli ospedalini. A chiederla con un'al ministro della Salute Robertoè il senatore diAndrea Cangini. Il parlamentare chiede al ministro "se non reputi opportuno per evitare un collasso del sistema ospedaliero e prevenire l'alto numero di decessi nelle residenze sanitarie assistenziali, in assenza di un vaccino testato, o meglio di più vaccini, per un lungo ed imprecisato periodo temporale, al quale si deve aggiungere il tempo necessario per la sua o loro somministrazione, autorizzare l'utilizzo dell'nelle dosi (...) ritenute corrette dai ricercatori europei", scrive nelle conclusioni Cangini. Il quale chiede anche di "procedere con un nuovo trial ...

Cure a casa Abbiamo messo insieme un gruppo di lavoro per riformulare le cure domiciliari, per capire quale potrebbe essere il miglior protocollo di cura domiciliare affinché il paziente sia sereno e ...

