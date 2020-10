"Cuore e polmoni, il problema è dopo". Coronavirus, la drammatica testimonianza di Massimiliano Ossini (Di martedì 27 ottobre 2020) Massimiliano Ossini è ospite di UnoMattina, il programma di Mamma Rai che da anni apre il palinsesto della Rete ammiraglia. Si confessa dopo il Coronavirus. “Ero un asintomatico poi ho iniziato ad avvertire forti dolori alle ossa, inizialmente pensavo che il virus fosse molto più leggero”, racconta il conduttore. “Il problema è dopo. Sto facendo dei test personali a livello fisico per vedere l'attività respiratoria e il Cuore. Ancora non sono al 100%, sono al 90%”. Per lui, che è un conduttore-atleta (sa sciare e fa molto sport) è stato sicuramente un brutto momento. dopo aver scoperto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020); ospite di UnoMattina, il programma di Mamma Rai che da anni apre il palinsesto della Rete ammiraglia. Si confessail. “Ero un asintomatico poi ho iniziato ad avvertire forti dolori alle ossa, inizialmente pensavo che il virus fosse molto più leggero”, racconta il conduttore. “Il. Sto facendo dei test personali a livello fisico per vedere l'attività respiratoria e il. Ancora non sono al 100%, sono al 90%”. Per lui, che; un conduttore-atleta (sa sciare e fa molto sport); stato sicuramente un brutto momento.aver scoperto il ...

