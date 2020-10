Cultura/Emergenza Coronavirus Cerruti: “Pausa tra un atto e l'altro necessaria ma serve sostegno al comparto” (Di martedì 27 ottobre 2020) (Roma, 27 ottobre 2020) - Roma, 27 ottobre 2020 – “L'aggravarsi della situazione epidemiologica pone al primo posto la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini. È pertanto fondamentale richiamare tutti gli interlocutori a un forte senso di responsabilità” – ha commentato Sergio Cerruti, Presidente di AFI, Vicepresidente di Confindustria Cultura e neo-eletto Presidente del Gruppo Media di Assolombarda. “Si tratta di misure severe, ma dovute. Ricordiamoci che il mondo della Cultura, della musica, dell'arte non si ferma oggi, si tratta piuttosto di una pausa necessaria tra un atto e l'altro, ma lo spettacolo continua” - ha aggiunto Sergio Cerruti. “Apprezziamo, l'interesse da parte del Presidente del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) (Roma, 27 ottobre 2020) - Roma, 27 ottobre 2020 – “L'aggravarsi della situazione epidemiologica pone al primo posto la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini. È pertanto fondamentale richiamare tutti gli interlocutori a un forte senso di responsabilità” – ha commentato Sergio, Presidente di AFI, Vicepresidente di Confindustriae neo-eletto Presidente del Gruppo Media di Assolombarda. “Si tratta di misure severe, ma dovute. Ricordiamoci che il mondo della, della musica, dell'arte non si ferma oggi, si tratta piuttosto di una pausatra une l', ma lo spettacolo continua” - ha aggiunto Sergio. “Apprezziamo, l'interesse da parte del Presidente del ...

