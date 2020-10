Cristiano Ronaldo ancora positivo, salta il confronto con il Barça di Messi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CR7 ancora positivo al Covid salta il match tra Juventus e Barcellona. Una brutta notizia per i bianconeri ma anche per il campione portoghese che vede così sfumare la possibilità di sfidare il suo rivale di sempre nella prima delle due sfide del girone che si giocherà all’Allianz Arena. LEGGI ANCHE > Il focolaio in casa Lazio: per la Champions solo 16 convocati (di cui quattro Primavera) CR7 ancora positivo, la Juve col Barça senza il suo campione La notizia di CR7 ancora positivo al Covid 19 spegne ogni speranza di vedere il fenomeno portoghese sfidare il suo rivale di sempre Lionel Messi, rinvigorito oggi dalla notizia delle dimissioni del presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, suo nemico ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CR7al Covidil match tra Juventus e Barcellona. Una brutta notizia per i bianconeri ma anche per il campione portoghese che vede così sfumare la possibilità di sfidare il suo rivale di sempre nella prima delle due sfide del girone che si giocherà all’Allianz Arena. LEGGI ANCHE > Il focolaio in casa Lazio: per la Champions solo 16 convocati (di cui quattro Primavera) CR7, la Juve col Barça senza il suo campione La notizia di CR7al Covid 19 spegne ogni speranza di vedere il fenomeno portoghese sfidare il suo rivale di sempre Lionel, rinvigorito oggi dalla notizia delle dimissioni del presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, suo nemico ...

