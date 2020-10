Crisanti sul vaccino a dicembre: «Preoccupante, arriva senza test sul campo». Le falle nel Dpcm: «Mancano regole sui trasporti, e chiudono i cinema» (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«Il vaccino contro il Coronavirus disponibile per i primi di dicembre? Se questo dovesse accadere sarei preoccupato perché significherebbe che il vaccino non è stato testato sul campo, sulla popolazione, per dimostrare che c’è una differenza statisticamente significativa tra i vaccinati e i non vaccinati. Sarebbe veramente una cosa senza precedenti se questo accadesse». A spegnere gli entusiasmi sul vaccino (di dicembre aveva parlato anche il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa in cui annunciava l’ultimo Dpcm) è Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«Ilcontro il Coronavirus disponibile per i primi di? Se questo dovesse accadere sarei preoccupato perché significherebbe che ilnon è statoato sul, sulla popolazione, per dimostrare che c’è una differenza statisticamente significativa tra i vaccinati e i non vaccinati. Sarebbe veramente una cosaprecedenti se questo accadesse». A spegnere gli entusiasmi sul(diaveva parlato anche il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa in cui annunciava l’ultimo) è Andrea, ordinario di Microbiologia dell’Università di ...

