Crisanti non le manda a dire : “Il Governo ha sbagliato tutto” (Di martedì 27 ottobre 2020) Andrea Crisanti torna a parlare della situazione che attualmente riguarda il nostro paese, in piena emergenza contagi e attacca duramente il Governo, colpevole di aver sbagliato tutto. Andrea Crisanti (Facebook)In Italia si è sbagliato tutto, di questo passo la situazione continuerà a peggiorare, i contagi sono ormai impazziti e fuori controllo, i provvedimenti a livello nazionale e locale hanno partorito soltanto peggioramenti della situazione generale, la cosa più semplice da fare, da mettere in atto, non è stata fatta, e adesso ne pagheremo duramente le conseguenze, con altri lockdown che obbligatoriamente ci saranno nel corso dei mesi che verranno. Andrea Crisanti ne ha per tutti, il noto microbiologo critica duramente la politica del ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Andreatorna a parlare della situazione che attualmente riguarda il nostro paese, in piena emergenza contagi e attacca duramente il, colpevole di avertutto. Andrea(Facebook)In Italia si ètutto, di questo passo la situazione continuerà a peggiorare, i contagi sono ormai impazziti e fuori controllo, i provvedimenti a livello nazionale e locale hanno partorito soltanto peggioramenti della situazione generale, la cosa più semplice da fare, da mettere in atto, non è stata fatta, e adesso ne pagheremo duramente le conseguenze, con altri lockdown che obbligatoriamente ci saranno nel corso dei mesi che verranno. Andreane ha per tutti, il noto microbiologo critica duramente la politica del ...

