Cresce il disagio sociale e si risparmia per paura di un futuro incerto

(Di martedì 27 ottobre 2020) Andiamo verso l’inverno del nostro scontento. Impauriti per la pandemia di nuovo in rapidissima diffusione. Preoccupati per l’economia in difficoltà, i redditi in caduta, il lavoro che diventa precario. Stanchi per le promesse di interventi contro la crisi poco e male mantenute. Allarmati, per le tensioni sociali e le proteste che montano in varie città del paese e vengono aizzate e strumentalizzate dall’estrema desta e dalla camorra. E, dunque, sfiduciati.Viviamo giorni grigi, sempre più consapevoli della nostra fragilità personale e. E non sappiamo bene quanto sarà lungo, questo nostro viaggio al termine della notte, aspettando che prima o poi arrivi il vaccino contro il coronavirus… partano gli investimenti del Recovery Plan dell’Unione Europea… il governo faccia finalmente scelte ...