Covid19. Tassisti manifestano a Napoli. Protesta in Piazza Plebiscito (Di martedì 27 ottobre 2020) Covid19. Le misure introdotte con il nuovo DPCM del governo Conte hanno pesantemente influito anche sulla categoria dei Tassisti, oggi in Protesta Danni collaterali inflitti ad un’altra categoria di lavoratori colpiti duramente dall’ultimo DPCM del governo Conte, volto a limitare assembramenti e propagazione del contagio da Coronavirus, a seguito dell’impennata dei nuovi casi d’infezione. I … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 ottobre 2020). Le misure introdotte con il nuovo DPCM del governo Conte hanno pesantemente influito anche sulla categoria dei, oggi inDanni collaterali inflitti ad un’altra categoria di lavoratori colpiti duramente dall’ultimo DPCM del governo Conte, volto a limitare assembramenti e propagazione del contagio da Coronavirus, a seguito dell’impennata dei nuovi casi d’infezione. I … L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 Tassisti Coronavirus, a Napoli anche la protesta dei tassisti: in 100 a piazza Plebiscito Il Mattino Nuovo DPCM, proteste in tutta Italia, dopo Napoli anche Milano e Torino. Allarme del Viminale: saccheggiati i negozi

Covid-19 Milano: molotov, sassi e lacrimogeni. La rabbia in piazza tra gli ultrà: 28 fermati

La rabbia sociale esplode anche a Milano. Tre ore di guerriglia nelle vie del centro e intorno alla Regione, molotov e bombe carta dai manifestanti e lacrimogeni della polizia. Il primo bilancio è di ...

