Covid, Zaia: 'In Veneto allerta arancione in pochi giorni, oltre 50 ricoveri in poche ore' (Di martedì 27 ottobre 2020) il presidente del conferma che il si sta avviando verso l' allerta arancione , con oltre 50 ricoveri in poche ore. 'In Veneto allerta arancione in pochi giorni', ha affermato il presidente Zaia oggi ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) il presidente del conferma che il si sta avviando verso l', con50inore. 'Inin', ha affermato il presidenteoggi ...

MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: chiesto di modificare Dpcm ma Regioni non ascoltate #lucazaia - Agenzia_Ansa : Zaia: 'Serve buonsenso, chiusura alle 23 è ragionevole' 'La attività rischiano di non riaprire più, il problema son… - Ecatetriformis : RT @alkhimiyah: ? #Zaia: Curva del contagio sale in #Veneto: 50 ricoveri al giorno. Verso la terza fase e la riapertura dei #Covid Center.… - alkhimiyah : ? #Zaia: Curva del contagio sale in #Veneto: 50 ricoveri al giorno. Verso la terza fase e la riapertura dei #Covid… - fabriziosbardel : In Veneto arriva un nuovo test antigenico che si fa e si analizza anche fuori da un laboratorio, per nulla invasivo… -