Covid, tamponi da medici famiglia e pediatri: c’è l’accordo (Di martedì 27 ottobre 2020) Da domani l’esecuzione in modo rapido e in piena sicurezza dei test antigenici di accertamento del Covid è potenziato dal fondamentale contributo dei medici di medicina generale e con quelli dei pediatri”. Lo annuncia il presidente del Comitato di Settore Regioni Sanità, Davide Caparini, spiegando che è stato sottoscritto con le rappresentanze sindacali di categoria l’accordo collettivo nazionale stralcio per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2. “In questa fase emergenziale – spiega Caparini – è fondamentale assicurare un’assistenza territoriale che sia presente con tutte le sue forze. Grazie al coinvolgimento della medicina del ... Leggi su udine20 (Di martedì 27 ottobre 2020) Da domani l’esecuzione in modo rapido e in piena sicurezza dei test antigenici di accertamento delè potenziato dal fondamentale contributo deidina generale e con quelli dei”. Lo annuncia il presidente del Comitato di Settore Regioni Sanità, Davide Caparini, spiegando che è stato sottoscritto con le rappresentanze sindacali di categoria l’accordo collettivo nazionale stralcio per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2. “In questa fase emergenziale – spiega Caparini – è fondamentale assicurare un’assistenza territoriale che sia presente con tutte le sue forze. Grazie al coinvolgimento dellana del ...

matteorenzi : Chiudendo i ristoranti e i luoghi della cultura non ci saranno meno contagiati, ma solo più disoccupati. Contro il… - CarloCalenda : La strategia di prevenzione sanitaria non ha mai funzionato a dovere. Il lockdown ha funzionato nella prima ondata.… - sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. - gizzo97 : RT @sscnapoli: Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positività precedentemente riscontrata, si è s… - 2ManiSulTorace : RT @ElisirTv: '#Covid, tamponi solo ai sintomatici: il piano divide regioni e tecnici'. Oggi a #Elisir partiamo da qui. -