Covid, sospiro di sollievo: dimesso il quindicenne insieme alla madre (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Quattro i decessi al "Covid Hospital" del Moscati di Avellino. In una giornata nera per l'Irpinia si registra una buona notizia. Questo pomeriggio è stato dimesso il 15enne di Avellino ricoverato il 19 ottobre al Covid Hospital per lievi difficoltà respiratorie. L'adolescente, trasferito il 22 ottobre in Malattie Infettive, qualche ora fa è stato trasportato a casa. Le sue dimissioni sono state segnalate al Sep dell'Asl di Avellino. insieme al 15enne è stata dimessa anche la madre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

VIDEO | I vertici Asp assicurano che non manca il personale e i locali sono stati sanificati. Buone notizie da Rosarno: il campo container per migranti non è più zona rossa ...

Sospiro di sollievo, dunque, per le famiglie. Nella giornata di domani verranno effettuati i tamponi riguardanti i bambini della terza ed ultima classe interessata dai test anti-Covid.

