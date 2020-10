Covid Ronaldo | serve il tampone negativo | cosa filtra in casa Juventus

(Di martedì 27 ottobre 2020)– Mancano poco più di 24 ore aBarcellona. Sfida che avrebbe dovuto mettere di fronte i due più grandi calciatori dell’epoca moderna:e Messi. Purtroppo però ilsta rovinando i piani del “Calcio mondiale”. Infatti da più di 12 giorni ormai, Cristianoè positivo al19 e ad un solo giorno dalla partita tra Juve e Barça, diminuiscono le possibilità di vederlo in campo., ore decisive: pessimismo inJuve Pessimismo dalle parti di Torino. Secondo Tuttosport, infatti, non c’è troppo ottimismo sulla possibilità di rivedere il cinque volte Pallone d’Oro in campo ...

StefaniaStefyss : RT @la_patrizia_: Ma CR7 ha fatto sto tampone finale? Giocando nella Juve mi sa che la perde la finale ?? (sdrammatizzo). Dai Ronny che ab… - StefaniaStefyss : RT @RonaldoTheKing8: Oggi il tampone di #ronaldo per sapere se giocherà domani. Iniziamo a pregare ?? #JuveBarça #COVID__19 - nickomescudi : @covid esci dal corpo di Ronaldo - RonaldoTheKing8 : Oggi il tampone di #ronaldo per sapere se giocherà domani. Iniziamo a pregare ?? #JuveBarça #COVID__19 - la_patrizia_ : Ma CR7 ha fatto sto tampone finale? Giocando nella Juve mi sa che la perde la finale ?? (sdrammatizzo). Dai Ronny… -

Diverso è il discorso per Cristiano Ronaldo. Il portoghese è ancora in isolamento nella sua villa torinese, dopo aver contratto il Covid, e per scendere in campo domani sera nella sfida di Champions ...Quella più pesante di assenza concerne Cristiano Ronaldo. Il fenomenale portoghese dopo aver contratto il Covid-19 è risultato positivo anche al tampone di controllo e dunque niente duello con il ...