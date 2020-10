Covid | Ricciardi | «Lockdown necessario per Milano e Napoli | qui si può prendere il virus anche al bar» Sala | dieci giorni per decidere

(Di martedì 27 ottobre 2020), per Walter, ordinario di Igiene all'Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, il «per:...

MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: 'Le misure del Dpcm non sono sufficienti' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: in prima fase sfuggiti a diagnosi 700mila sintomatici #WALTERRICCIARDI - HuffPostItalia : Walter Ricciardi: 'A Milano e Napoli prendi il covid ovunque: serve lockdown' (VIDEO) - ditron99 : RT @Claire317X: Studio dell’ISS, esamina un campione di 36.806 pazienti deceduti e positivi Covid, calcola età media (80), e su 4.738 carte… - AcciaioMario : RT @Claire317X: Studio dell’ISS, esamina un campione di 36.806 pazienti deceduti e positivi Covid, calcola età media (80), e su 4.738 carte… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ricciardi

Dai pronto soccorso della Lombardia non arrivano buone notizie, secondo chi ci lavora solo un lockdown nazionale potrebbe evitare il collasso ...Il consigliere del governo Ricciardi propone la chiusura totale per le due città dove il virus circola di più. Zangrillo: «Surreale». Pure Fontana contrario. Ma per i pronto soccorso lombardi «la situ ...