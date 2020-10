Covid, Ricciardi invoca un nuovo lockdown per Milano e Napoli (Di martedì 27 ottobre 2020) Walter Ricciardi chiede il lockdown per Napoli e Milano e rischia di aprire un fronte con i presidenti di Regione. Il consulente del ministro della Salute commenta la grave situazione attuale dell’epidemia da coronavirus in Italia e torna sulla necessità di applicare misure ancora più restrittive, in particolare per certe zone del Paese. Ricciardi invoca nuovo lockdown per Milano e Napoli: il parere “A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) Walterchiede ilpere rischia di aprire un fronte con i presidenti di Regione. Il consulente del ministro della Salute commenta la grave situazione attuale dell’epidemia da coronavirus in Italia e torna sulla necessità di applicare misure ancora più restrittive, in particolare per certe zone del Paese.per: il parere “Auno può prendere ilentrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il ...

