Covid: record di nuovi casi in Svezia, mai così tanti (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - La Svezia, l'unico Paese al mondo che non ha mai imposto il lockdown, ha registrato 1.870 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, il numero più alto dall''inizio della pandemia. Lo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - La, l'unico Paese al mondo che non ha mai imposto il lockdown, ha registrato 1.870di coronavirus in 24 ore, il numero più alto dall''inizio della pandemia. Lo ...

in primavera i casi sono stati molti più contagi ma non sono stati registrati per la mancanza di test. Il record precedente di casi di Covid-19 era stato 1.698 a fine giugno. Le vittime di coronavirus ...

Coronavirus: annullati i concerti milanesi di Francesco De Gregori

I concerti milanesi del tour “Off The Record” erano in programma per il 4 ... nonostante i concerti in oggetto siano stati pensati come concerti “Covid” nel rispetto di tutte le misure precauzionali ...

