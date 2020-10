Covid, quasi 50mila domande per il bando sul contact tracing. Disponibili 2mila posti per aiutare le Regioni nel tracciamento (Di martedì 27 ottobre 2020) La curva dei contagi supera i 21mila casi in un giorno e il coronavirus sfugge al controllo delle autorità sanitarie. Di fronte a numeri così elevati il tracciamento si dimostra ancora fragile anche se è fondamentale. Il governo ha pubblicato un bando per ingrossare l’esercito dei “tracciatori” con un bando per reclutare 2mila operatori. Le candidature si sono chiuse dopo due giorni con un boom di domande: sono 49mila gli italiani che hanno inviato la loro candidatura per il bando della Protezione Civile per rafforzare l’attività di contact tracing. Di questi, 1.500 saranno personale medico e sanitario impiegati per effettuare i tamponi, mentre ci saranno 500 addetti amministrativi a supporto delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) La curva dei contagi supera i 21mila casi in un giorno e il coronavirus sfugge al controllo delle autorità sanitarie. Di fronte a numeri così elevati ilsi dimostra ancora fragile anche se è fondamentale. Il governo ha pubblicato unper ingrossare l’esercito dei “tracciatori” con unper reclutareoperatori. Le candidature si sono chiuse dopo due giorni con un boom di: sono 49mila gli italiani che hanno inviato la loro candidatura per ildella Protezione Civile per rafforzare l’attività di. Di questi, 1.500 saranno personale medico e sanitario impiegati per effettuare i tamponi, mentre ci saranno 500 addetti amministrativi a supporto delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi Covid, record di contagi toccata quasi quota 22mila a fronte di oltre 174 mila tamponi - Salute & Benessere Agenzia ANSA Covid, record di contagi toccata quasi quota 22mila a fronte di oltre 174 mila tamponi

I morti sono 221 (ieri erano 141), secondo i dati del ministero della Salute. Balzo dei pazienti in terapia intensiva per Covid-19 in Italia. Sono 127 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ...

I morti sono 221 (ieri erano 141), secondo i dati del ministero della Salute. Balzo dei pazienti in terapia intensiva per Covid-19 in Italia. Sono 127 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ...