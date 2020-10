Covid, quasi 22mila nuovi contagi Impennata di vittime: 221 in 24 ore (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 21.994 i nuovi casi di coronavirus, contro i 17.012 di ieri, ma con un sensibile aumento di tamponi Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 21.994 icasi di coronavirus, contro i 17.012 di ieri, ma con un sensibile aumento di tamponi Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi Covid, record di contagi toccata quasi quota 22mila a fronte di oltre 174 mila tamponi - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus Italia: 22mila positivi e oltre 200 morti in 24 ore

Emergenza Coronavirus ancora lontana dalla soluzione anche in Italia ... La situazione più grave anche oggi è quella della Lombardia, con quasi 30 pazienti in più nelle terapie intensive, 5.035 nuovi ...

