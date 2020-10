Covid | proteste in zona rossa Marcianise | offese al sindaco | che sceglie il silenzio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Sono diventati operativi da ieri sera i dieci check point composti dai soldati del Raggruppamento Campania dell’Esercito e dislocati nei punti di accesso dei comuni casertani die Orta di Atella, dichiaratifino al 4 novembre prossimo per l’alto numero di contagi. Mattinata relativamente tranquilla nei due centri, con i cittadini, specie quelli che devono andare a lavorare, che chiedono soprattutto informazioni alle forze dell’ordine che pattugliano le strade. E’ possibile uscire solo per quelle persone impiegate in servizi essenziali e qualora la loro presenza sul luogo di lavoro sia indispensabile e non sia sostituibili da altri colleghi. Ieri sera c’è stata invece, a, una ...