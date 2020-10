Covid, Magi (ordine medici Roma): “Ospedali sotto pressione? La gente è disorientata” (Di martedì 27 ottobre 2020) Covid ospedali in crisi. “Siamo sotto pressione, legata anche al fatto che molte persone si rivolgono al pronto soccorso anche se non ci sono motivi importanti, c’è gente che si presenta con 37.1”. Così Antonio Magi, presidente dell’ordine dei medici di Roma, in diretta questa mattina su Cusano Italia Tv. “Ma questo dipende anche dalla paura che tutti hanno – ha aggiunto Magi – anche perché hanno avuto informazioni un po’ a singhiozzo e contraddittorie”. >> Il nuovo Dpcm non basta, l’allarme dei medici: “pressione insostenibile” “gente disorientata e ai medici ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 ottobre 2020)ospedali in crisi. “Siamo, legata anche al fatto che molte persone si rivolgono al pronto soccorso anche se non ci sono motivi importanti, c’èche si presenta con 37.1”. Così Antonio, presidente dell’deidi, in diretta questa mattina su Cusano Italia Tv. “Ma questo dipende anche dalla paura che tutti hanno – ha aggiunto– anche perché hanno avuto informazioni un po’ a singhiozzo e contraddittorie”. >> Il nuovo Dpcm non basta, l’allarme dei: “insostenibile” “disorientata e ai...

Altre patologie trascurate? “Il Covid è una situazione d’emergenza, ma non dobbiamo dimenticare tutte le altre malattie – dice Magi – Purtroppo si abbandonano molti pazienti e questa è ...

