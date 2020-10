Covid, Lombardia: il virus è fuori controllo. Fontana prepara il lockdown totale (Di martedì 27 ottobre 2020) La Lombardia studia un nuovo lockdown. Domani, sul tavolo del governatore Attilio Fontana, ci sarà un provvedimento per blindare la regione. I 3.570 contagi in più registrati ieri, di... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 ottobre 2020) Lastudia un nuovo. Domani, sul tavolo del governatore Attilio, ci sarà un provvedimento per blindare la regione. I 3.570 contagi in più registrati ieri, di...

reportrai3 : Nel periodo più nero dell’emergenza Covid, quando le bare dei morti di Bergamo venivano portate via dai camion dell… - RegLombardia : #LNews Rispettare le regole o far finta di niente? Regione Lombardia lancia la nuova campagna e mette i cittadini… - RegLombardia : #LNews Sono 5.762 i nuovi positivi con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3%. Approfondime… - prato_vilma : RT @dukana2: Proteste chiusure anti-#Covid19??A #Napoli in davanti alla #Regione??Devastazioni a #Torino e #Milano ??dov’erano quando taglia… - GianlucaOlari : RT @reportrai3: Nel periodo più nero dell’emergenza Covid, quando le bare dei morti di Bergamo venivano portate via dai camion dell’esercit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia Covid, Lombardia: il virus è fuori controllo. Fontana prepara il lockdown totale Il Messaggero Covid, Lombardia: il virus è fuori controllo. Fontana prepara il lockdown totale

La Lombardia studia un nuovo lockdown ... Salvaguardiamo gli anziani da Covid-19». Ieri il rapporto tra contagi e tamponi effettuati ha raggiunto il 16,7%, i malati in terapia intensiva sono saliti a ...

Le curve rallentano Lodi sfonda mille casi

In provincia di Lodi ieri sono stati registrati 58 nuovi casi di coronavirus (erano stati 98 domenica). E’ quanto emerge dal report diffuso dalla Regione. In totale in Lombardia i nuovi positivi al ...

La Lombardia studia un nuovo lockdown ... Salvaguardiamo gli anziani da Covid-19». Ieri il rapporto tra contagi e tamponi effettuati ha raggiunto il 16,7%, i malati in terapia intensiva sono saliti a ...In provincia di Lodi ieri sono stati registrati 58 nuovi casi di coronavirus (erano stati 98 domenica). E’ quanto emerge dal report diffuso dalla Regione. In totale in Lombardia i nuovi positivi al ...