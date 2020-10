Covid, Lombardia di nuovo in crisi. Fontana prepara il lockdown totale (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre Milano fa i conti con molotov e manifestanti, in Lombardia le strette sembrano diventare ancora più drastiche a causa del rapido aumento dei contagi Covid. Domani sul tavolo del governatore Attilio Fontana ci sarà un provvedimento per blindare la regione. La Lombardia asserragliata: da un lato i +3.570 contagi di ieri, di cui 2.023 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre Milano fa i conti con molotov e manifestanti, inle strette sembrano diventare ancora più drastiche a causa del rapido aumento dei contagi. Domani sul tavolo del governatore Attilioci sarà un provvedimento per blindare la regione. Laasserragliata: da un lato i +3.570 contagi di ieri, di cui 2.023 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

reportrai3 : Nel periodo più nero dell’emergenza Covid, quando le bare dei morti di Bergamo venivano portate via dai camion dell… - RegLombardia : #LNews Rispettare le regole o far finta di niente? Regione Lombardia lancia la nuova campagna e mette i cittadini… - RegLombardia : #LNews Sono 5.762 i nuovi positivi con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3%. Approfondime… - SerglocSergio : RT @SerglocSergio: #Covid, Lombardia: il virus è fuori controllo. Fontana prepara il lockdown totale - caroperazzi : Ed ecco dimostrato il fallimento del cosiddetto “modello italiano imitato in tutto il mondo” tanto decantato da… -