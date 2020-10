MediasetTgcom24 : Covid, in Francia lockdown nazionale da giovedì #FRANCIA - Agenzia_Ansa : La #Francia verso il #lockdown, da giovedì a mezzanotte. Ci sono oltre 50.000 nuovi casi di #Covid-19 al giorno.… - LaStampa : Covid, la Francia verso la chiusura. I media: “Da giovedì lockdown nazionale per un mese” - Masssimilianoo : Covid, la Francia verso un nuovo lockdown di un mese, domani sera l'annuncio - antonini_rita : RT @Agenzia_Ansa: La #Francia verso il #lockdown, da giovedì a mezzanotte. Ci sono oltre 50.000 nuovi casi di #Covid-19 al giorno. #ANSA… -

La Francia si chiude per evitare il collasso. Secondo quanto rilanciato da BFMTV, il governo francese avrebbe deciso per un lockdown totale nel Paese in vigore dalla mezzanotte di giovedì per un mese.Secondo le informazioni raccolte dal network le scuole materne ed elementari resteranno aperte, ma le superiori e le università dovranno fermarsi. Sarà accordata una tolleranza per il rientro dalle va ...