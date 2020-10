Covid, Ilaria Capua: «Il vaccino adesso non è la soluzione. Bisogna raggiungere l'immunità di gregge» (Di martedì 27 ottobre 2020) Sperare nel vaccino anti Covid, in questo momento, non è la soluzione migliore, non fosse altro per una questione di tempo. A spiegarlo al Corriere della Sera, la virologa Ilaria... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 ottobre 2020) Sperare nelanti, in questo momento, non; lamigliore, non fosse altro per una questione di tempo. A spiegarlo al Corriere della Sera, la virologa...

PoooooorcoSpino : @ilariacapua Massì, andiamo tutti allegramente incontro sl virus, ubriachiamoci di covid, tanto si muore lo stesso.… - mariellapallini : La virologa Ilaria Capua: «Trump protetto contro il Covid, cura con i monoclonali come un missile terra aria» - ilaria_nofasci : RT @Maumol: È successo che il governo che aveva indovinato la strategia di prevenzione sanitaria e di risposta al virus nella prima ondata,… - LeoWolf1992 : RT @Gazzettino: Covid, Ilaria Capua: «Il vaccino adesso non è la soluzione. Bisogna raggiungere l'immunità di gregge» - Gazzettino : Covid, Ilaria Capua: «Il vaccino adesso non è la soluzione. Bisogna raggiungere l'immunità di gregge» -