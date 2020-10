Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di martedì 27 ottobre 2020) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 27 ottobre, che sale di 21.994 casi e 221 morti. Coronavirus, bilancio del 27 ottobre: 21.994 nuovi casi e 221 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 27 ottobre, che sale di 21.994 casi e 221 morti. Coronavirus, bilancio del 27 ottobre: 21.994 nuovi casi e 221 morti in più su Notizie.it.

stanzaselvaggia : Il Covid sta rientrando prepotentemente nelle Rsa milanesi: Città di Bollate(53 ospiti su 55 col Covid), Nuovo Foco… - virginiaraggi : Per sostenere le persone senza dimora positive al Covid-19 che devono stare in quarantena, è stato aperto a Roma un… - Agenzia_Ansa : Nuovo balzo dei #contagi per #Covid, secondo i dati del ministero della #Salute sono stati registrati 21.273 nuovi… - OmbraDuca : RT @virginiaraggi: Per sostenere le persone senza dimora positive al Covid-19 che devono stare in quarantena, è stato aperto a Roma un nuov… - raffo1900 : RT @virginiaraggi: Per sostenere le persone senza dimora positive al Covid-19 che devono stare in quarantena, è stato aperto a Roma un nuov… -