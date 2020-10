Covid, il coprifuoco non ha funzionato: si va verso il lockdown totale (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 28 ottobre 2020 - Mentre in Italia è rovente la polemica sulle regole restrittive del nuovo Dpcm, anche nel resto d'Europa - dove la seconda ondata dei contagi della pandemia di Coronavirus sta dilagando - in molti Paesi i governi stanno adottando misure più severe. In Francia ad esempio - di fronte ad un aumento vertiginoso dei contagi - si sta valutando anche l'ipotesi di un secondo lockdown generalizzato. E in Russia ristoranti e bar chiusi dalle 23 alle 6. Francia, secondo lockdown? In Francia la possibilità di un secondo lockdown generale è sul tappeto di fronte a una seconda ondata "brutale" che potrebbe anche essere "piu' forte della prima". Lunedì Jean-Francois Delfraissy, l'esperto a capo del ... Leggi su howtodofor (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 28 ottobre 2020 - Mentre in Italia è rovente la polemica sulle regole restrittive del nuovo Dpcm, anche nel resto d'Europa - dove la seconda ondata dei contagi della pandemia di Coronavirus sta dilagando - in molti Paesi i governi stanno adottando misure più severe. In Francia ad esempio - di fronte ad un aumento vertiginoso dei contagi - si sta valutando anche l'ipotesi di un secondogeneralizzato. E in Russia ristoranti e bar chiusi dalle 23 alle 6. Francia, secondo? In Francia la possibilità di un secondogenerale è sul tappeto di fronte a una seconda ondata "brutale" che potrebbe anche essere "piu' forte della prima". Lunedì Jean-Francois Delfraissy, l'esperto a capo del ...

Agenzia_Ansa : 'Raccomandiamo di muoversi solo per lavoro, ma non è un coprifuoco': dice il premier, Giuseppe Conte, che annuncia… - Corriere : Nuovo Dpcm Covid ufficiale, ristoranti e bar chiusi alle 18. Il provvedimento in vigore fino al 24 novembre - ciropellegrino : #napoli ora, piazza plebiscito. Manifestazione anti coprifuoco #COVID__19 - AlidaBottiglion : Era la fine di #ottobre, la paura di non riuscire a pagare l' affitto aveva ormai superato la #paura di contrarre i… - ItalyinSPA : #COVID19 | Considerato l’aggravarsi della situazione in #Europa, si raccomanda ai connazionali di evitare viaggi se… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid coprifuoco Coprifuoco Covid Italia, in Lombardia, Lazio e Campania anche col Dpcm: autocertificazione e orari Corriere della Sera Borse, lockdown e nuovi contagi spaventano l’Europa. Balzo Fiat per rumors su fusione con Peugeot

Preoccupano il continuo aumento dei contagi in Europa, Italia compresa, e l'introduzione di nuove misure restrittive. Piazza Affari non è aiutata da S&P, che venerdì ha alzato l'outlook da "negativo" ...

Il lockdown aiuta i malati d’azzardo. «È stato come disintossicarci»

Restano accese slot e Vlt e si potranno comprare ‘gratta e vinci’ o puntare su lotterie, in bar e tabaccherie con l’unico limite orario delle ore 18, quando scatterà il coprifuoco commerciale ... è ...

Preoccupano il continuo aumento dei contagi in Europa, Italia compresa, e l'introduzione di nuove misure restrittive. Piazza Affari non è aiutata da S&P, che venerdì ha alzato l'outlook da "negativo" ...Restano accese slot e Vlt e si potranno comprare ‘gratta e vinci’ o puntare su lotterie, in bar e tabaccherie con l’unico limite orario delle ore 18, quando scatterà il coprifuoco commerciale ... è ...