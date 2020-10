Covid, il bollettino di oggi: 22mila nuovi casi, 221 morti, +127 in intensiva (Di martedì 27 ottobre 2020) Covid bollettino 27 ottobre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. nuovi casi di nuovo in crescita nelle ultime 24 ore, ne sono stati accertati 21.994 contro i 17.012 di ieri. I tamponi eseguiti da ieri sono molti di più rispetto alla precedente rilevazione, oltre 174mila contro i 124.686 di ieri. Balzo in avanti dei decessi nelle ultime 24 ore, si contano 221 vittime (ieri erano 141). Il totale dei decessi per Covid da inizio emergenza è ora di 37.700. (segue dopo la foto) Il numero totale degli attuali positivi si avvicina a quello dei guariti, sono 255.090 (+18.406 rispetto a ieri). I dimessi guariti sono 271.988, con un incremento di 3.362 in 24 ore. Cresce anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 ottobre 2020)27 ottobre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia.di nuovo in crescita nelle ultime 24 ore, ne sono stati accertati 21.994 contro i 17.012 di ieri. I tamponi eseguiti da ieri sono molti di più rispetto alla precedente rilevazione, oltre 174mila contro i 124.686 di ieri. Balzo in avanti dei decessi nelle ultime 24 ore, si contano 221 vittime (ieri erano 141). Il totale dei decessi perda inizio emergenza è ora di 37.700. (segue dopo la foto) Il numero totale degli attuali positivi si avvicina a quello dei guariti, sono 255.090 (+18.406 rispetto a ieri). I dimessi guariti sono 271.988, con un incremento di 3.362 in 24 ore. Cresce anche il numero dei ricoverati in terapia...

rtl1025 : ?? 'Quotidiano bollettino Covid è inutile. Contagi avanzano e avanzeranno. Ma non si può leggere che ospedali sono a… - SkyTG24 : Covid Lombardia, sono 3.570 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. DIRETTA - RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - BasicLifeSupp : Covid. Il bollettino: oggi 21.994 nuovi casi. Brusco aumento anche dei decessi: sono 221 in 24 ore - tfabiani2 : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #Coronavirus in Italia -