Covid: guerriglia urbana e negozi saccheggiati a Milano e Torino (Di martedì 27 ottobre 2020) A seguito delle nuove misure restrittive emanate ci sono state molte proteste ed anche alcune guerriglie urbane. Ieri forti quelle al Nord. Le misure messe in atto da chi ci governa sembrano non essere per niente piaciute ad una fetta di popolazione. In particolare, per essere più precisi, le misure del nuovo DPCM del 24 … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 ottobre 2020) A seguito delle nuove misure restrittive emanate ci sono state molte proteste ed anche alcune guerriglie urbane. Ieri forti quelle al Nord. Le misure messe in atto da chi ci governa sembrano non essere per niente piaciute ad una fetta di popolazione. In particolare, per essere più precisi, le misure del nuovo DPCM del 24 … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : #covid #Guerriglia a #Torino e #Milano, negozi saccheggiati e scontri con le forze dell'ordine. Dieci fermi, un pol… - SkyTG24 : La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggr… - rtl1025 : ?? Scene di guerriglia urbana davanti al palazzo della Regione #Campania. I manifestanti scesi in piazza contro le r… - DIFelisari : RT @Misurelli77: #ItaliaSiRibella ?? Questi sarebbero i pacifici cittadini in difficoltà economiche Vetrine infrante,bombe carta e guerrigli… - Lasiciliaweb : Covid: corteo violento a Milano, guerriglia a Torino CLICCA PER LEGGERE -

Ultime Notizie dalla rete : Covid guerriglia Covid, guerriglia a Torino: vetrine spaccate, cassonetti a fuoco e bombe carta - Italia Agenzia ANSA Covid: guerriglia urbana e negozi saccheggiati a Milano e Torino

Sembra che infatti siano 28 le persone accompagnate in questura a Milano in seguito degli incidenti di ieri sera a Milano durante una manifestazione non autorizzata contro i provvedimenti per il ...

Milano, sit-in sotto Palazzo della Regione di studenti e docenti: “Fuori i soldi per la scuola”

Guerriglia nella notte tra manifestanti e forze dell'ordine ... le nuove limitazioni imposte dal Governo Conte per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus dopo l'impennata di casi ...

Sembra che infatti siano 28 le persone accompagnate in questura a Milano in seguito degli incidenti di ieri sera a Milano durante una manifestazione non autorizzata contro i provvedimenti per il ...Guerriglia nella notte tra manifestanti e forze dell'ordine ... le nuove limitazioni imposte dal Governo Conte per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus dopo l'impennata di casi ...