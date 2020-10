Covid: Grecia, positivi ministra Istruzione e marito (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - La ministra dell'Istruzione greca, Niki Kerameos, è positiva al coronavirus, così come suo marito, e si è posta in isolamento. Lo ha scritto lei stessa su Twitter, precisando di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - Ladell'greca, Niki Kerameos, è positiva al coronavirus, così come suo, e si è posta in isolamento. Lo ha scritto lei stessa su Twitter, precisando di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Grecia Covid: Grecia, positivi ministra Istruzione e marito - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid-19: L'Europa in coprifuoco per arginare la seconda ondata

Meglio il coprifuoco che la chiusura totale di bar, ristoranti e attività produttive: il divieto di uscire durante le ore della sera e della notte è la risposta di alcuni Paesi alla seconda ondata di ...

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - La ministra dell'Istruzione greca, Niki Kerameos, è positiva al coronavirus, così come suo marito, e si è posta in isolamento. Lo ha scritto lei stessa su Twitter, precisando ...

