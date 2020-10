Covid, Genova: vietato passeggiare in città dalle 21 alle 6 (Di martedì 27 ottobre 2020) Non si potrà più passeggiare per le strade di Genova tra le 21 e le 6. E' quanto prevede la nuova ordinanza anti-contagi del sindaco Marco Bucci, che estende all'intera città restrizioni finora ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 ottobre 2020) Non si potrà piùper le strade ditra le 21 e le 6. E' quanto prevede la nuova ordinanza anti-contagi del sindaco Marco Bucci, che estende all'intera città restrizioni finora ...

Agenzia_Ansa : #Genova verso restrizioni della #mobilità in tutta la città dalle 21 alle 6. Troppe le segnalazioni di comportament… - TgLa7 : #Covid, #Genova: vietato passeggiare in città dalle 21. Il sindaco Bucci: 'Non chiamatelo coprifuoco' - MediasetTgcom24 : Covid, Genova: vietato passeggiare in città dalle 21 alle 6 #genova - Triplete12 : RT @TgLa7: #Covid, #Genova: vietato passeggiare in città dalle 21. Il sindaco Bucci: 'Non chiamatelo coprifuoco' - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ Al Policlinico #SanMartino di #Genova 170 nuovi casi di positività al #covid19 tra i lavoratori dell'ospedale. La FIALS:… -