Covid, Francia verso lockdown totale: "Possibili 100mila casi al giorno" (Di martedì 27 ottobre 2020) Dinanzi al "fallimento del coprifuoco", il governo francese "non esclude più un confinamento totale del Paese". E' quanto scrive il quotidiano Le Figaro. In particolare, specifica il quotidiano francese, dopo aver studiato la "possibilità di agire localmente nelle zone di allerta massima", il presidente Emmanuel Macron e il premier Jean Castex studiano ora la possibilità … L'articolo Covid, Francia verso lockdown totale: "Possibili 100mila casi al giorno" Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : #Covid #Francia, probabile ondata più forte della prima #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, Il virologo #Fauci: ' Gli #Usa ancora nella prima ondata. Non c'è mai stato un vero calo da inizio… - Agenzia_Ansa : L'allerta dell'Organizzazione mondiale della sanità: 'Le terapie intensive d'Europa e degli Stati Uniti si stanno s… - hagakure_jfp : Ecco. #blackdown in tutta la Francia opzione privilegiata. #COVID__19 - SDracopoulou : RT @FranceenItalie: #COVID19 - Informazioni sulle misure sanitarie all’arrivo in #Francia -