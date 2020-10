Covid, da mercoledì 28 ottobre chiudono Bigo e Biosfera. Restano aperti l'Acquario e il museo Galata (Di martedì 27 ottobre 2020) Genova " Chiusi al pubblico da mercoledì 28 ottobre il Bigo e la Biosfera . A darne comunicazione Costa Edutainment: 'Alla luce del nuovo DPCM emanato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25 ottobre 2020 e delle conseguenti implicazioni dal punto di vista delle ridotte affluenze, Costa Edutainment annuncia la chiusura a far data da domani, 28 ottobre 2020, ... Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 27 ottobre 2020) Genova " Chiusi al pubblico da; 28ile la. A darne comunicazione Costa Edutainment: 'Alla luce del nuovo DPCM emanato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 252020 e delle conseguenti implicazioni dal punto di vista delle ridotte affluenze, Costa Edutainment annuncia la chiusura a far data da domani, 282020, ...

v_senigallia : Convocato il Consiglio comunale per mercoledì: porte chiuse per il Covid ma diretta streaming… - v_senigallia : Convocato il Consiglio comunale per mercoledì: porte chiusu per il Covid ma diretta streaming… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mercoledì Coronavirus, da mercoledì lockdown in nove quartieri di New York TGCOM Canicattì,rischio incremento casi Covid 19: sospesi mercato del mercoledì e commemorazione dei defunti

L'amministrazione comunale di Canicattì , visto il dilagare di casi di Covid in città , già accertati dai competenti organi sanitari, al fine di scongiurare potenziali assembramenti di persone che non ...

Piazze apparecchiate per protesta|I ristoratori non ce la fanno più

Non si possono far ricadere le responsabilità del ritorno dell’epidemia su questo comparto: con le nuove restrizioni sono a rischio di sopravvivenza 3000 imprese del territorio Anche ad Alessandria, c ...

L'amministrazione comunale di Canicattì , visto il dilagare di casi di Covid in città , già accertati dai competenti organi sanitari, al fine di scongiurare potenziali assembramenti di persone che non ...Non si possono far ricadere le responsabilità del ritorno dell’epidemia su questo comparto: con le nuove restrizioni sono a rischio di sopravvivenza 3000 imprese del territorio Anche ad Alessandria, c ...