Covid, Conte: rispettiamo misure o rischio lockdown (Di martedì 27 ottobre 2020) Se saranno seguite le regole 'abbiamo buone possibilità di affrontare dicembre con una certa serenità. In caso contrario ci troveremo di fronte alla necessità di un lockdown'. Lo ha detto il premier ...

