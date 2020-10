Covid, Censis: “Per la tenuta psicologica degli italiani la deadline è Natale” (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – Deadline Natale. La meta’ degli italiani e’ disposta ad accettare i rigori della seconda ondata dell’epidemia solo perche’ e’ convinta che a breve arrivera’ una cura risolutiva o il vaccino. Lo dicono soprattutto i residenti del Sud (il 55,2% rispetto alla media nazionale del 49,7%) e gli anziani (il 53,5%). L’asticella e’ fissata a Natale: ecco esplicitato l’orizzonte massimo di tenuta psicologica degli italiani all’indomani delle nuove restrizioni. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Confimpres “Il valore sociale dei consumi”, realizzato con il contributo di Ceetrus, diffuso oggi. Leggi su dire (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – Deadline Natale. La meta’ degli italiani e’ disposta ad accettare i rigori della seconda ondata dell’epidemia solo perche’ e’ convinta che a breve arrivera’ una cura risolutiva o il vaccino. Lo dicono soprattutto i residenti del Sud (il 55,2% rispetto alla media nazionale del 49,7%) e gli anziani (il 53,5%). L’asticella e’ fissata a Natale: ecco esplicitato l’orizzonte massimo di tenuta psicologica degli italiani all’indomani delle nuove restrizioni. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Confimpres “Il valore sociale dei consumi”, realizzato con il contributo di Ceetrus, diffuso oggi.

