Covid Campania, nuovo record di contagi: 2.761 positivi, 238 ad Arzano. Altre 20 vittime (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di Crisi della Regione Campania fa segnare un nuovo record di contagi: 2.761 positivi (2.649 asintomatici e 112 sintomatici)... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di Crisi della Regionefa segnare undi: 2.761(2.649 asintomatici e 112 sintomatici)...

borghi_claudio : @natolibero68 Ma c'è bisogno della testimonianza di un parlamentare per sapere che i posti in terapia intensiva occ… - SkyTG24 : Covid, in Campania ancora stop a scuole elementari in presenza - MediasetTgcom24 : Covid, a Napoli in centinaia protestano contro le restrizioni #napoli - tvoggi : CORONAVIRUS, 2761 POSITIVI E 575 GUARITI IN CAMPANIA Nuova impennata di contagi al covid in Campania secondo quanto… - puntomagazine : È stata affrontata e discussa l’ipotesi della ripresa di didattica in presenza, almeno per i primi due anni della s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Covid Campania, De Magistris: "Lockdown Napoli? Dichiarazioni che creano allarmismi". LIVE Sky Tg24 Campania - Coronavirs, anche oggi 2761 positivi

Posti letto di degenza occupati: 1.210. "A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché ...

Coronavirus Covid-19: Osservasalute, “decessi ridotti ora rispetto a prima ondata, ma la curva dei contagi ha andamento esponenziale”

“Decessi per Covid-19 ridotti in questo inizio di seconda ondata rispetto ... molto sostenuto se confrontato con quello della fase acuta registrata ad aprile: Campania (ricoveri più che raddoppiati ...

Posti letto di degenza occupati: 1.210. "A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché ...“Decessi per Covid-19 ridotti in questo inizio di seconda ondata rispetto ... molto sostenuto se confrontato con quello della fase acuta registrata ad aprile: Campania (ricoveri più che raddoppiati ...