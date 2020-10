Covid Campania, impennata di nuovi positivi: altri 20 decessi (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesto il bollettino di oggi: positivi del giorno: 2.761 (*) di cui: Asintomatici: 2.649 Sintomatici: 112Tamponi del giorno: 14.781 Totale positivi: 43.355 Totale tamponi: 886.553 ​Deceduti: 20 (**) Totale deceduti: 607 Guariti: 575 Totale guariti: 9.907 * Di cui 238 da screening sul comune di Arzano ** Deceduti tra il 16 e il 26 ottobre ​Report posti letto Covid su base regionale: Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​ Posti letto di terapia intensiva occupati: 140 Posti letto di degenza attivabili: 1.500 Posti letto di degenza occupati: 1.210 ​​ L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesto il bollettino di oggi:del giorno: 2.761 (*) di cui: Asintomatici: 2.649 Sintomatici: 112Tamponi del giorno: 14.781 Totale: 43.355 Totale tamponi: 886.553 ​Deceduti: 20 (**) Totale deceduti: 607 Guariti: 575 Totale guariti: 9.907 * Di cui 238 da screening sul comune di Arzano ** Deceduti tra il 16 e il 26 ottobre ​Report posti lettosu base regionale: Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​ Posti letto di terapia intensiva occupati: 140 Posti letto di degenza attivabili: 1.500 Posti letto di degenza occupati: 1.210 ​​ L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Posti letto di degenza occupati: 1.210. "A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché ..."

"Decessi per Covid-19 ridotti in questo inizio di seconda ondata rispetto ... molto sostenuto se confrontato con quello della fase acuta registrata ad aprile: Campania (ricoveri più che raddoppiati ..."

"A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché ..." "Decessi per Covid-19 ridotti in questo inizio di seconda ondata rispetto ... molto sostenuto se confrontato con quello della fase acuta registrata ad aprile: Campania (ricoveri più che raddoppiati ..."