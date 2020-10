Covid, buone notizie dal vaccino Oxford: genera una forte risposta immunitaria negli anziani (Di martedì 27 ottobre 2020) Il test del vaccino per la Covid-19 Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dall’università di Oxford e Irbm di Pomezia e prodotto dall’azienda farmaceutica AstraZeneca, genera una forte risposta immunitaria tra gli anziani, il gruppo più vulnerabile e a più alto rischio di malattia: è quanto scrive il Financial Times, parlando di “speranze” generate dai trial. Leggi anche › vaccino Covid-19: a novembre prime dosi all’Italia se i test continuano senza altri stop ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 ottobre 2020) Il test delper la-19 Ilcontro il-19 sviluppato dall’università die Irbm di Pomezia e prodotto dall’azienda farmaceutica AstraZeneca,unatra gli, il gruppo più vulnerabile e a più alto rischio di malattia: è quanto scrive il Financial Times, parlando di “speranze”te dai trial. Leggi anche ›-19: a novembre prime dosi all’Italia se i test continuano senza altri stop ...

RobertoBurioni : Peccato. Perché alcune proposte sono buone, ma la bizzarra idea di “sbloccare terapie anti-COVID” che non esistono… - Agenzia_Ansa : Maionchi positiva al Covid, ricoverata in un ospedale milanese ma in buone condizioni #ANSA - realvarriale : Brutto @sscnapoli fallisce l'esordio in @EuropaLeague perdendo in casa contro @AZAlkmaar in emergenza causa COVID.… - SandroBonomi2 : RT @RobertoBurioni: Peccato. Perché alcune proposte sono buone, ma la bizzarra idea di “sbloccare terapie anti-COVID” che non esistono rend… - filippo_francia : RT @RobertoBurioni: Peccato. Perché alcune proposte sono buone, ma la bizzarra idea di “sbloccare terapie anti-COVID” che non esistono rend… -