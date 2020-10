Covid, avvocato multato per essersi allontanato da zona rossa (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa Guardia di Finanza ha multato (sanzione da 280 euro) per allontanamento ingiustificato dalla propria abitazione un avvocato residente a Marcianise (Ce), comune dichiarato zona rossa dalla Regione Campania per l’elevato numero di contagi da Covid-19. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, prima giorno di chiusura; a darne notizia lo studio legale, con sede nella vicina Santa Maria Capua Vetere, dove lavora il professionista sanzionato. Questi tornava proprio dallo studio; alle 20.50 si è presentato ad uno dei check point, controllato dai finanzieri della locale Compagnia; il titolare dello studio, Angelo Cocozza, spiega che “a nulla sono valse le più che esaustive giustificazioni fornite dal professionista che, benché non ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa Guardia di Finanza ha(sanzione da 280 euro) per allontanamento ingiustificato dalla propria abitazione unresidente a Marcianise (Ce), comune dichiaratodalla Regione Campania per l’elevato numero di contagi da-19. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, prima giorno di chiusura; a darne notizia lo studio legale, con sede nella vicina Santa Maria Capua Vetere, dove lavora il professionista sanzionato. Questi tornava proprio dallo studio; alle 20.50 si è presentato ad uno dei check point, controllato dai finanzieri della locale Compagnia; il titolare dello studio, Angelo Cocozza, spiega che “a nulla sono valse le più che esaustive giustificazioni fornite dal professionista che, benché non ...

