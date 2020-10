Covid, altri 20 posti letto al San Giovanni di Dio (Di martedì 27 ottobre 2020) Firenze, 27 ottobre 2020 " La riorganizzazione dei posti letto Covid all'ospedale San Giovanni di Dio, cominciata nei giorni scorsi con l'attivazione di 20 posti letto nel reparto OBI, può contare da ... Leggi su lanazione (Di martedì 27 ottobre 2020) Firenze, 27 ottobre 2020 " La riorganizzazione deiall'ospedale Sandi Dio, cominciata nei giorni scorsi con l'attivazione di 20nel reparto OBI, può contare da ...

petergomezblog : Addio Giovanni Bartoloni, capoufficio stampa del Lazio morto per Covid a 51 anni: maestro di garbo e comunicazione… - Agenzia_Ansa : La cancelliera Angela Merkel aumenta la pressione sulla necessità di ulteriori sterzate anti-Covid in Germania. In… - GoalItalia : Immobile, Luis Alberto e altri 8 non partecipano alla rifinitura: è allarme Covid alla Lazio ?? ??… - CinqueRighe : ENTI - Regione, COVID A poche decine dai 3000 contagi del giorno Altri 20 morti - - kyotosong : Oggi, nella sala d’aspetto di un centro diagnostico, ho chiesto a una persona di indossare la mascherina. Lui mi ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid, altri 20 posti letto al San Giovanni di Dio LA NAZIONE Il centro pre e post parto approda in aula Sarà pronto nel 2022, investiti 2,4 milioni

Decolla il piano “Salute” del Gect. Prevista anche la realizzazione di una piscina per i corsi di acquaticità dedicati ai neonati ...

Coronavirus, il sindaco di Canale: “Non sarò in giro per un po’, sono positivo”

Come altri colleghi in provincia, anche il sindaco di Canale, Enrico Faccenda, ha annunciato oggi attraverso i social la sua positività al coronavirus. «Gentilissimi canalesi - ha scritto sul gruppo “ ...

Decolla il piano “Salute” del Gect. Prevista anche la realizzazione di una piscina per i corsi di acquaticità dedicati ai neonati ...Come altri colleghi in provincia, anche il sindaco di Canale, Enrico Faccenda, ha annunciato oggi attraverso i social la sua positività al coronavirus. «Gentilissimi canalesi - ha scritto sul gruppo “ ...