Covid a Bolzano, turisti al bar dopo le 18. Cinema e teatri aperti: "Siamo autonomi" (Di martedì 27 ottobre 2020) Reportage dall'Alto Adige, dove le ordinanze spengono il coprifuoco. I gestori ai clienti stupiti: "Niente serrata, potete continuare a rilassarvi al tavolo" Leggi su quotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Reportage dall'Alto Adige, dove le ordinanze spengono il coprifuoco. I gestori ai clienti stupiti: "Niente serrata, potete continuare a rilassarvi al tavolo"

infoitinterno : Dpcm, Covid e chiusure. Perché non siamo come Bolzano - uvs_assoim : #assemblea2020 - il servizio del @TgrAltoAdige ?? - irastadilarsson : Province: nuovi casi 26/10/2020. Milano +2023 Roma +1131 Torino +852 Napoli +781 Firenze +679 ? record positiv… - aostasera : #Dpcm, Covid e chiusure. Perché non siamo come #Bolzano - Yogaolic : RT @irastadilarsson: #BOLZANO 26/10/2020 Positivi: +321 Decessi: +3 ? dato più alto dal 8 Maggio Ricoveri: +5 Intensiva: +1 Guariti: +4 Te… -