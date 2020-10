Covid, 21.994 nuovi casi e 221 morti: il bollettino del 27 ottobre (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 ottobre: morti, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 27 ottobre 2020. Sono 21.994 i nuovi casi, con 221 morti, a fronte di oltre 174mila tamponi. Ieri erano stati registrati 17.012 contagi e 141 morti (con 124mila tamponi). È di 255.090 persone attualmente positive (+18.406), 37.700 morti (+221), 271.988 guariti (+3.562), per un totale di 564.778 casi (+21.994), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 27, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 272020. Sono 21.994 i, con 221, a fronte di oltre 174mila tamponi. Ieri erano stati registrati 17.012 contagi e 141(con 124mila tamponi). È di 255.090 persone attualmente positive (+18.406), 37.700(+221), 271.988 guariti (+3.562), per un totale di 564.778(+21.994), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto ...

