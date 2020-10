Covid-19, terapie intensive: i dati aggiornati regione per regione (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel pomeriggio, il Ministero della Salute ha aggiornato i dati regione per regione relativi all’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese: la situazione nelle terapie intensive. Come di consueto, il Ministero della Salute ha divulgato il bollettino relativo all’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese fornendo i vari dati. Stando a quelli odierni si è registrato anche … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel pomeriggio, il Ministero della Salute ha aggiornato iperrelativi all’epidemia da-19 nel nostro Paese: la situazione nelle. Come di consueto, il Ministero della Salute ha divulgato il bollettino relativo all’epidemia da-19 nel nostro Paese fornendo i vari. Stando a quelli odierni si è registrato anche … L'articolo proviene da YesLife.it.

matteorenzi : Chiudendo i ristoranti e i luoghi della cultura non ci saranno meno contagiati, ma solo più disoccupati. Contro il… - RobertoBurioni : Peccato. Perché alcune proposte sono buone, ma la bizzarra idea di “sbloccare terapie anti-COVID” che non esistono… - Quirinale : #Mattarella: Il #vaccino e le terapie contro il #Covid – che saranno i frutti delle ricerche - dovranno essere post… - Rossonera18m : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, allarme dei medici ospedalieri: 'Mancano 4mila medici per la terapia intensiva' #Anaao #ANSA - renzinews : RT @matteorenzi: Chiudendo i ristoranti e i luoghi della cultura non ci saranno meno contagiati, ma solo più disoccupati. Contro il covid s… -