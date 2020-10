Covid-19 in Grecia, positiva anche il ministro dell’istruzione (Di martedì 27 ottobre 2020) Covid-19, anche il ministro dell’istruzione greco è positivo. Ad annunciarlo è la stessa Niki Kerameos via Twitter. Contagiato anche il marito come spiegato dall’insegnante di Salonicco. anche Niki Kerameos, ministro dell’istruzione della Grecia, è positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è la stessa politica ellena attraverso il proprio profilo Twitter. Sembrerebbe che sia stato in particolare … L'articolo Covid-19 in Grecia, positiva anche il ministro dell’istruzione proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 ottobre 2020)-19,ildell’istruzione greco è positivo. Ad annunciarlo è la stessa Niki Kerameos via Twitter. Contagiatoil marito come spiegato dall’insegnante di Salonicco.Niki Kerameos,dell’istruzione della, èal-19. Ad annunciarlo è la stessa politica ellena attraverso il proprio profilo Twitter. Sembrerebbe che sia stato in particolare … L'articolo-19 inildell’istruzione proviene da Inews.it.

Grecia: ministra Istruzione Kerameus positiva al Covid-19

Mondo - La ministra dell'Istruzione greca Niki Kerameus è risultata positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è stata la stessa Kerameus, la quale si. ...

