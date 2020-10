Covid-19, il bollettino degli operatori ecologici: positivi ovunque, ma il servizio continua (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – positivi sparsi qua e là per la provincia, con casi a Caserta, a San Nicola la Strada, un piccolo focolaio a Sant’Arpino e uno da poco spentosi ad Aversa: è il bollettino Covid degli operatori ecologici, che continuano a lavorare, essendo impiegati in un settore essenziale, spesso con pochi dispositivi di protezione acquistati da sé, in mezzi obsoleti e non sanificati con regolarità. La raccolta rifiuti nelle città non si può bloccare, e così, spiega un sindacalista che chiede l’anonimato, “se un operatore prende il virus, vengono messi in quarantena solo i colleghi che hanno avuto contatti stretti e prolungati; gli altri ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –sparsi qua e là per la provincia, con casi a Caserta, a San Nicola la Strada, un piccolo focolaio a Sant’Arpino e uno da poco spentosi ad Aversa: è il, cheno a lavorare, essendo impiegati in un settore essenziale, spesso con pochi disdi protezione acquistati da sé, in mezzi obsoleti e non sanificati con regolarità. La raccolta rifiuti nelle città non si può bloccare, e così, spiega un sindacalista che chiede l’anonimato, “se un operatore prende il virus, vengono messi in quarantena solo i colleghi che hanno avuto contatti stretti e prolungati; gli altri ...

