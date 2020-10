Covid-19, bonus da 600 o 1.000 euro a novembre: ecco a chi spetta (Di martedì 27 ottobre 2020) Redazione Sarà destinato a lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e intermittenti dello sport il ristoro annunciato dal premier Giuseppe Conte dopo l’approvazione del dpcm con le nuove restrizioni per contenere la seconda ondata della pandemia. Il ministro dell’Economia e quello dello Sviluppo economico stanno definendo i dettagli. Sono gli stagionali del turismo, i lavoratori dello … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 27 ottobre 2020) Redazione Sarà destinato a lavoratori stagionali del turismo, dellocolo e intermittenti dello sport il ristoro annunciato dal premier Giuseppe Conte dopo l’approvazione del dpcm con le nuove restrizioni per contenere la seconda ondata della pandemia. Il ministro dell’Economia e quello dello Sviluppo economico stanno definendo i dettagli. Sono gli stagionali del turismo, i lavoratori dello … Impronta Unika.

