Coronavirus, von der Leyen: Sure aiuterà l'Italia a mantenere posti lavoro (Di martedì 27 ottobre 2020) 'L'Italia ha ricevuto 10 miliardi di euro in prestiti nel quadro del piano Ue Sure, a supporto di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo'. Lo ha reso noto su Twitter il presidente della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 ottobre 2020) 'L'ha ricevuto 10 miliardi di euro in prestiti nel quadro del piano Ue, a supporto di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo'. Lo ha reso noto su Twitter il presidente della ...

“L'Europa vuole esserci per voi”, ha detto Ursula von der Leyen in un discorso alla conferenza dei ... La presidenza tedesca in semi lockdown causa Covid-19 - La presidenza tedesca dell'Ue ha deciso ...

Margaritis Schinas, vicepresidente Commissione Ue, positivo al Covid

E' il secondo commissario europeo positivo al coronavirus dopo la commissaria europea all'Innovazione ... La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha augurato una pronta guarigione ...

