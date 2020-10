Coronavirus, Venezia: due positivi tra i lagunari alla vigilia del derby di Coppa Italia contro l’Hellas Verona. Il comunicato (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Venezia, tramite il suo sito ufficiale, ha reso noto oggi la positività al Coronavirus di due tesserati.Questa la nota diramata dal club lagunare: "Venezia FC informa che due propri tesserati sono risultati positivi al test per l'identificazione del Coronavirus-COVID-19 effettuati nella giornata di ieri. Tutti gli altri tamponi sono risultati negativi. I tesserati risultati positivi sono stati posti in isolamento rispetto al gruppo squadra, che effettuerà un nuovo ciclo di tamponi nella mattinata di domani".Palermo, la promessa di Martinelli: “Tornerò in Sicilia per la Serie A. Quel messaggio di Chiellini…”Nella giornata di mercoledì 28 ottobre è in programma il derby di Coppa ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 ottobre 2020) Il, tramite il suo sito ufficiale, ha reso noto oggi latà aldi due tesserati.Questa la nota diramata dal club lagunare: "FC informa che due propri tesserati sono risultatial test per l'identificazione del-COVID-19 effettuati nella giornata di ieri. Tutti gli altri tamponi sono risultati negativi. I tesserati risultatisono stati posti in isolamento rispetto al gruppo squadra, che effettuerà un nuovo ciclo di tamponi nella mattinata di domani".Palermo, la promessa di Martinelli: “Tornerò in Sicilia per la Serie A. Quel messaggio di Chiellini…”Nella giornata di mercoledì 28 ottobre è in programma ildi...

Con il decreto 21780 del 27 ottobre 2020 sono state approvate le indicazioni per lo svolgimento delle attività formative e non formative, finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo e con risorse ...

Ieri 17.012 contagi e 141 morti

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 241 nuovi contagi (4.422 tamponi eseguiti) e un decesso da Covid-19. Si tratta di un uomo nato nel 1938 e residente a Pordenone. Lo ha comunicato il ...

